В Омской области завершился весенний сезон охоты на пернатую дичь

15 мая на территории охотничьих угодий Омской области завершился весенний сезон охоты на все виды пернатой дичи. Как сообщает Министерство природных ресурсов и экологии региона, охотникам необходимо в установленные сроки направить сведения о добыче ресурсов.
Отчетность должна быть предоставлена по месту получения разрешения в течение 20 дней после окончания срока охоты, указанного в документе. Направить сведения необходимо даже в том случае, если добыча не производилась.
Законодательство не устанавливает жестких способов подачи отчетности, поэтому охотники могут сделать это лично, через почту или курьерскую службу. Почтовые отправления следует направлять по адресу: 644001, г. Омск, ул. Куйбышева, д. 63 (Министерство природных ресурсов и экологии Омской области).
Ведомство предупреждает: несоблюдение сроков и условий предоставления отчетности может стать основанием для отказа в выдаче разрешений в будущем. Охотникам рекомендуют ответственно подходить к выполнению требований законодательства.