В России нашли новый способ для ускоренного созревания пшеницы

Ученые вывели зародыши пшеницы из незрелых семян, собранных на 14−16-й день после цветения. Чтобы обезопасить материал от микробов, семена обработали растворами этанола и отбеливателя и несколько раз промыли стерильной водой. После этого зародыши поместили на питательную среду в чашки Петри. Так исследователи получили специальные эмбриогенные каллусы, которые представляют собой особую растительную ткань. Затем с помощью в клетки этой ткани доставили генетический материал для редактирования ДНК. Для этого ученые нанесли на микрочастицы золота белок Cas9 («молекулярные ножницы» для разрезания ДНК) и два РНК проводника, которые направляют белок к нужным участкам генов.