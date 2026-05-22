В Братске священник окропил аварийные места трасс и дорог святой водой

19 мая в храме Рождества Христова в Братске прошел молебен святителю Николаю Чудотворцу. Его провел иерей Павел Яланский.
По завершении молебна священнослужитель и сотрудники дорожного надзора Госавтоинспекции в составе двух экипажей выехали на места трасс и дорог города и района, особо подверженных ДТП, где, призвав помощь Божию и святителя Николая, окропил эти места святой водой, — говорится в сообщении Братской епархии.
Какие именно аварийные участки дорог и места трасс освятил священник, в сообщении епархии не уточняется.