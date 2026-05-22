В РФ пересматривают отказы в пособиях для семей: многодетные могли не получить средств из-за превышения доходов

Соцфонд приступил к пересмотру отказов в пособии для многодетных семей.

Источник: Комсомольская правда

В России начали пересмотр отказов в выделении единых пособий для многодетных семей. Родители могли не получить средства от государства из-за несущественного превышения доходов. О процессе пересмотра решений уведомили в Соцфонде, цитирует РИА Новости.

Так, единое пособие будет назначено без заявлений со стороны семей. Согласно новым правилам, гражданам, которые ранее не попадали под льготные условия, установят выплату в 50% от прожиточного минимума в регионе.

«Пересмотр отказов, вынесенных в этом году многодетным родителям по единому пособию из-за превышения доходов, будет сделан автоматически», — оповестили в Соцфонде.

В МВД предупредили, что мошенники стали рассылать гражданам информацию о якобы выплатах от Социального фонда. Россиянам предлагают проверить начисления за две минуты. Мошенники утверждают, что многие имеют возможность получить порядка 34 тысяч рублей от государства.