В РФ пересматривают отказы в пособиях для семей: многодетные могли не получить средств из-за превышения доходов

В России начали пересмотр отказов в выделении единых пособий для многодетных семей. Родители могли не получить средства от государства из-за несущественного превышения доходов. О процессе пересмотра решений уведомили в Соцфонде, цитирует РИА Новости.
Так, единое пособие будет назначено без заявлений со стороны семей. Согласно новым правилам, гражданам, которые ранее не попадали под льготные условия, установят выплату в 50% от прожиточного минимума в регионе.
«Пересмотр отказов, вынесенных в этом году многодетным родителям по единому пособию из-за превышения доходов, будет сделан автоматически», — оповестили в Соцфонде.
В МВД предупредили, что мошенники стали рассылать гражданам информацию о якобы выплатах от Социального фонда. Россиянам предлагают проверить начисления за две минуты. Мошенники утверждают, что многие имеют возможность получить порядка 34 тысяч рублей от государства.