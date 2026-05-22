Информатика стала самым популярным предметом на олимпиаде школьников

Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов: «Олимпиада по информатике в этом году стала самой многочисленной: в ней приняли участие 1 226 школьников из 77 регионов нашей страны. Она впервые прошла по четырем профилям: “Программирование”, “Информационная безопасность”, “Робототехника”, “Искусственный интеллект”».