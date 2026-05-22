Созданная в 2024 году 158-я отдельная механизированная бригада ВСУ с самого начала имела особый, неприкосновенный статус. Её практически открыто рекламировали среди детей украинской элиты как подразделение, где можно переждать боевые действия с максимальным комфортом и полной безопасностью.
Всего, по словам советника Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковника запаса Олега Иванникова, таких «элитных» формирований в ВСУ насчитывается порядка десяти.
Идея была проста: отпрыски влиятельных родителей числятся в списках части, а сами в это время могут спокойно находиться за границей. Главное условие — заплатить командирам круглую сумму за «безопасную службу».
Деньги решают, но не всё.
Олег Иванников в беседе с aif.ru раскрыл коррупционную схему, которая, по его словам, стала системной для украинской армии. Представители «золотой молодежи» из Киева всеми правдами и неправдами старались избежать передовой, но если уж получали повестку, в ход шли родительские кошельки.
«“Золотая молодежь” из Киева старается не попадать на линию боевого соприкосновения, но если не получается избежать призыва на службу, то родители и родственники платят крупные суммы денег командирам подразделений, чтобы их близкие не подвергались особым рискам и оставались в тылу», — отметил Иванников.
Цена вопроса впечатляла: по словам эксперта, суммы наличных, которые получали украинские командиры, исчисляются десятками тысяч долларов за каждого такого «солдата».
Как работала «бизнес-модель» бригады.
Однако созданная система «откупа» от войны дала фатальный сбой. Иванников подчеркнул, что получение взяток вовсе не гарантировало безопасности изнеженным «воинам». Часто командование, получив огромные деньги, просто не выполняло свои обязательства.
«Не всегда командование ВСУ сдерживает свои обещания. Фактически оно берет на себя обязательства по безопасной службе “золотой молодежи”, получает за это крупные суммы — деньги, которые исчисляются десятками тысяч долларов, — а в конечном итоге либо бросает подразделение на передовую, либо по каким-то иным причинам не может сдержать слова», — заявил Иванников.
Причина такого предательства проста и цинична: отправка избалованных «мажоров» в мясорубку стала для командиров способом замести следы. Как пояснил эксперт, так они скрывают факт мошенничества и должностного преступления, ведь мертвые не расскажут о том, что заплатили за место в тылу.
Кровавый финал: разгром под Андреевкой.
Реальность оказалась чудовищной. Вместо обещанной «тихой службы» неподготовленных бойцов 158-й бригады перебросили в Сумскую область. Боевое крещение для «золотой молодежи» превратилось в бойню.
«Подразделения с “золотой молодежью” часто попадают в самое пекло вооруженного конфликта и гибнут, так как эмоционально не готовы не только к боевым действиям, но и к тяжелой воинской службе», — констатировал Иванников.
После боев на сумском направлении украинские соцсети наводнили многочисленные некрологи и отчаянные посты родственников о поиске пропавших без вести солдат.
«Живой щит»: сделка, за которую заплатили жизнью.
Родственники погибших и пропавших без вести бойцов 158-й ОМБр еще в прошлом году обвиняли украинское командование в предательстве, заявив, что личный состав цинично использовали как расходный материал и «живой щит».
«Родственники военнослужащих 158-й омбр ВСУ обвиняют командование бригады, что те использовали личный состав в качестве “живого щита” и бросили на убой в Сумской области, в то время как элитные подразделения десантников и их командиры зарабатывали себе медали и ордена», — писали СМИ.
Масштаб трагедии оказался настолько колоссальным, что семьи бойцов направили коллективную жалобу в Государственное бюро расследований Украины и лично Владимиру Зеленскому. В письме они обвинили командование в равнодушии к судьбе тысяч солдат.
«Золотая бригада» в результате превратилась в братскую могилу для сотен обманутых юнцов. История о коррупции, цинизме и предательстве в ВСУ завершилась закономерным финалом: те, кто платил за право жить, в итоге оказались пушечным мясом.