Дожди и потепление до +30°C ожидаются в Пермском крае на выходных

Дожди и потепление до +30°C ожидаются в регион на предстоящих выходных, сообщили в ЦГМС Пермского края.
В пятницу, 22 мая, небольшие осадки прогнозируются только в северных районах Прикамья. Днём температура воздуха в регионе составит от +22 до +27 градусов, а в краевой столице будет в пределах от +24 до +28°C.
23 мая на территории края пройдут кратковременные дожди, однако в Перми осадков не предвидится. Ночью столбик термометра окажется на отметках от +9 до +14°C, а днём будет колебаться от +25 до +30 градусов. В столице региона ожидается от +26 до +28 градусов.
24 мая дожди пройдут повсеместно, прогнозируется усиление ветра. Ночью температура воздуха будет в пределах от +10 до +15 градусов, а днём ожидается от +23 до +28°C. В Перми столбик термометра будет колебаться на отметках от +26 до +28°C, а на севере похолодает до +18 градусов.
Напомним, 19 мая в Перми зафиксировали рекордно жаркую погоду.