Синоптик Позднякова: жара в Москве сменится дождем с грозой и прохладой

Жаркая погода в Москве сменится прохладой и дождями с грозами, сообщила в беседе с aif.ru ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Специалист отметила, что долгожданную прохладу жители столичного региона почувствуют уже вечером в пятницу, 22 мая.
«В пятницу, 22 мая, еще сохранится жаркая погода. За счет первой половины дня температура воздуха в Москве может достигнуть +28…+30 градусов, что тоже очень близко к рекордным значениям. В пятницу будет больше облаков, к вечеру местами пройдут кратковременные дожди, есть вероятность грозы. Ветер может усилиться до 12−15 метров в секунду», — сообщила синоптик.
Позднякова добавила, что в субботу и воскресенье — 23 и 24 мая — жара начнет постепенно спадать.
«Температура воздуха в выходные постепенно начнет возвращаться к комфортным значениям. Ночь останется еще довольно теплой. Так, в ночь на субботу ожидается температура воздуха +16…+18 градусов, в ночь на воскресенье — +14…+16 градусов. Дневная температура в субботу — +23…+25 градусов, в воскресенье — +22…+24. В субботу возможны дожди различной интенсивности, в воскресенье существенных осадков не ожидается», — отметила специалист.
