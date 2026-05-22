Делиниаторы устанавливают на перекрёстке Иманской и Комсомольской во Владивостоке

70 метров дорожных разделителей помогут упорядочить движение и снизить аварийность.

Источник: PrimaMedia.ru

На перекрёстке улиц Иманской и Комсомольской во Владивостоке специалисты монтируют делиниаторы — дорожные элементы, разделяющие транспортные потоки и исключающие опасные манёвры. Работы планируется завершить уже к концу предстоящих выходных, сообщила пресс-служба городской администрации.

«На данном участке специалистам предстоит смонтировать в общей сложности порядка 70 метров делиниаторов», — говорится в сообщении.

По данным городских служб, на участках, где ранее появились делиниаторы, значительно сократилось число нарушений и аварийных ситуаций, а сам проезд стал удобнее и безопаснее.

Водителей просят заранее занимать нужную полосу, не совершать резких перестроений и воздержаться от парковки в запрещённых зонах — особенно вблизи зоны монтажа.

Напомним, что подобные меры уже были реализованы в других точках Владивостока — на пересечении улиц Фонтанной и Океанского проспекта, а также при въезде на Второреченский мост со стороны улицы Магнитогорской. Кроме того, делиниаторы установили в районе съезда с Некрасовского путепровода в направлении Первой Речки.