Деньги от дроппера вернули жительнице Якутии

Прокуратура Якутии сообщает в своём MAX-канале, что по решению суда с дроппера взыскано 250 тысяч рублей в пользу жительницы Нерюнгри, ставшей жертвой мошенников. Средства были похищены в результате телефонной схемы с участием лиц, выдававших себя за сотрудников силового ведомства.
Как установлено в ходе разбирательства, 65-летней женщине позвонили злоумышленники и сообщили о якобы возбужденном в её отношении уголовном деле, а также об оформлении кредитов на её имя. Под предлогом «защиты средств» они убедили её перевести деньги.
В результате пострадавшая лишилась 250 тысяч рублей. Перевод был направлен на банковский счёт, который оказался оформлен на дроппера из Ростовской области.
Иск в интересах потерпевшей подал прокурор Нерюнгри. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и обязал взыскать с держателя счёта всю сумму ущерба.
Отдельно отмечается, что похищенные средства были выведены через банковский счёт посредника, задействованного в схеме обналичивания. Решение суда позволило восстановить имущественные права потерпевшей и закрепило обязанность возврата денег со стороны получателя перевода.
Читайте также: Конец эпохи банд: в Сальвадоре скончался «Старина Линь».
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!