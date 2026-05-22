Получателей алиментов хотят защитить от ареста счетов в Казахстане

Получателей алиментов в Казахстане хотят дополнительно защитить от взысканий долгов. Как отмечает портал PRG.ZANGER, мажилис принял во втором чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства».
В рамках законопроекта предусмотрен целый ряд изменений. В частности, гражданам, которые получают алименты, будут предоставлять специальный счет. Он будет защищен от арестов и взысканий. Таким образом, даже с долгами казахстанцы не потеряют доступ к деньгам, которые были перечислены в виде алиментов.
Отметим, что у них и ранее была доступна возможность открывать специальные счета, однако это происходит на добровольной основе. Также законом планируется расширить применение упрощенного производства по отдельным категориям исполнительных документов.
Например, порог для упрощенного взыскания по штрафам и налоговым задолженностям хотят увеличить с 20 до 40 месячных расчетных показателей (МРП). То есть планируется увеличить общую сумму задолженности, которую взыщут без привлечения судебных исполнителей и оплаты их услуг.
Помимо этого, законом ввели обязанность уведомлять должника о предстоящем выселении не менее чем за десять календарных дней. Как отмечается, это позволит ему заранее подготовиться к переезду и решить жилищные вопросы.
Таким образом, в Казахстане заметно улучшат защиту прав граждан с задолженностями.