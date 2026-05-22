Биолог Хряпин объяснил, как правильно снимать впившегося клеща

Из‑за укусов клещей с начала тёплого сезона к медикам обратились более 84 тысяч россиян. По мнению экспертов, ещё столько же пострадавших не пошли в медучреждения. Энтомолог Роман Хряпин рассказал, как правильно снимать впившегося клеща.

Источник: Аргументы и факты

С начала тёплого сезона более 84 тысяч россиян обратились к медикам за помощью из‑за укусов клещей. Примерно столько же пострадавших, по мнению специалистов, решили не ходить в медучреждения.

В беседе с aif.ru энтомолог Роман Хряпин объяснил, как правильно снимать присосавшегося клеща:

«В первую очередь надо постараться не сильно его сдавливать. Клеща нужно аккуратно подхватить пинцетом и аккуратно выдернуть, стараясь не оторвать голову. Если голова осталась, то её можно подцепить иголкой и вытащить или сделать маленький надрез. Если так не получится, то через некоторое время последует иммунная реакция вашего организма, и он сам исторгнёт посторонний предмет. Из‑за оставшейся головы клеща катастрофы не произойдёт, гораздо хуже инфекции, которые он переносит. Чем дольше клещ пьёт у вас кровь, тем больше он впрыскивает в организм слюны, в которой содержится возбудитель инфекции, увеличивая шансы заразиться. Наоборот, если даже клещ инфицирован, но его оперативно выдернули, количество инфекционного агента, который вам передался со слюной, может оказаться недостаточным, чтобы вызвать заболевание. В этом случае ваш собственный иммунитет то небольшое количество инфекции, которое получил, просто задавит», — сказал Хряпин.

Собеседник издания опроверг распространённый миф о том, что если на присосавшегося клеща капнуть маслом, то он сам отвалится:

«Сам он не отвалится точно. Скорее всего, сдохнет, и тогда вам всё равно придётся выковыривать из себя уже дохлого клеща», — добавил он.

Ранее энтомолог Хряпин объяснил, как правильно одеваться для прогулок по лесу, чтобы избежать укусов клещей.