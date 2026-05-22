Биолог Хряпин объяснил, как правильно снимать впившегося клеща

«В первую очередь надо постараться не сильно его сдавливать. Клеща нужно аккуратно подхватить пинцетом и аккуратно выдернуть, стараясь не оторвать голову. Если голова осталась, то её можно подцепить иголкой и вытащить или сделать маленький надрез. Если так не получится, то через некоторое время последует иммунная реакция вашего организма, и он сам исторгнёт посторонний предмет. Из‑за оставшейся головы клеща катастрофы не произойдёт, гораздо хуже инфекции, которые он переносит. Чем дольше клещ пьёт у вас кровь, тем больше он впрыскивает в организм слюны, в которой содержится возбудитель инфекции, увеличивая шансы заразиться. Наоборот, если даже клещ инфицирован, но его оперативно выдернули, количество инфекционного агента, который вам передался со слюной, может оказаться недостаточным, чтобы вызвать заболевание. В этом случае ваш собственный иммунитет то небольшое количество инфекции, которое получил, просто задавит», — сказал Хряпин.