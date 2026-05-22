ИИ нашёл «лишние» 226 кг в партии морского коктейля в Красноярском крае

Сотрудники красноярского Россельхознадзора с помощью искусственного интеллекта ежедневно мониторят систему «Меркурий» на предмет нарушений при оформлении ветеринарных документов на продукты.
Так, в мае 2026 года ИИ зафиксировал странный производственный сертификат от ООО «Авангард». Предприятие указало, что из 276 килограммов сырья (крабовые палочки, мясо мидий и кальмара) произвело 502 килограмма морского коктейля «Классика». То есть выход готовой продукции почти вдвое превысил вес исходных ингредиентов.
Ведомство отмечает, что при такой арифметике невозможно установить, какое сырьё на самом деле пошло в производство и откуда оно поступило. Прослеживаемость продукта не обеспечена.
Юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства.
