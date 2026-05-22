Во Владивостоке начнут инсектицидную обработку насаждений 25 мая

Общая площадь обрабатываемых территорий превысит 215 тысяч квадратных метров во всех районах города.

Источник: Аргументы и факты

Инсектицидную обработку зелёных насаждений во Владивостоке начнут со следующей недели: подрядчик приступит к работам с понедельника, 25 мая. Поочерёдно обработка пройдёт по 32 адресам во всех районах города. Об этом сообщила пресс-служба администрации Владивостока.

По данным муниципального учреждения «Зелёный Владивосток», цель работ — защита деревьев и кустарников от насекомых-вредителей, включая ясеневый пилильщик, листоверток, шелкопряда, сосновую тлю и щитовку. Обработка позволит спасти растения, повреждающие листовую пластину, и предотвратит массовое размножение вредителей.

Сотрудники «Зелёного Владивостока» сообщили, что данные насекомые не опасны для людей, но наносят ущерб деревьям. Жителей попросили не приближаться к местам работ и следить за домашними животными. Работы проведут с соблюдением всех санитарных требований в сухую и безветренную погоду.

Площадь обрабатываемых территорий превысит 215 тысяч квадратных метров. Список для обработки включает улицы Комсомольскую, Амурскую, Адмирала Юмашева, Народный проспект, Иртышскую, Бородинскую, Жигура, Русскую, Каплунова, Окатовую и другие во всех районах Владивостока.

Администрация Владивостока координирует работу по защите городских зелёных зон. Информация о мероприятиях публикуется на сайте vlc.ru.

Напомним, в апреле 2026 года на кладбищах Владивостока прошла акарицидная обработка от клещей. Кладбища посёлка Поспелово и Подножье на острове Русский обрабатывали 22 апреля, а кладбища «Центральное», «Морское» и «Лесное» — с 23 по 26 апреля. В эти дни временно запретили посещение кладбищ, работы проводили с соблюдением санитарных требований.