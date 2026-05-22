Во Владивостоке начнут инсектицидную обработку насаждений 25 мая

Напомним, в апреле 2026 года на кладбищах Владивостока прошла акарицидная обработка от клещей. Кладбища посёлка Поспелово и Подножье на острове Русский обрабатывали 22 апреля, а кладбища «Центральное», «Морское» и «Лесное» — с 23 по 26 апреля. В эти дни временно запретили посещение кладбищ, работы проводили с соблюдением санитарных требований.