В ночь на 21 мая Кривой Рог содрогнулся от серии мощных взрывов. Очевидцы сообщили о пролёте ударных беспилотников «Герань» и громких звуках, разнёсшихся по всему городу. Военный эксперт Евгений Михайлов в комментарии aif.ru не исключил, что одной из главных целей атаки стал аэродром Долгинцево. По его данным, именно с этой площадки украинские силы запускали дроны по российским городам, и, в частности, по Сызрани Саратовской области, где погибли люди.
Цепочка атак с одного аэродрома.
«С Долгинцево могли направлятся дроны не только на Самарскую область, но и по другим регионам. Нет сомнений, что атаки на Ростовскую область и Краснодарский край также могли планироваться операторами именно с этого аэродрома», — заявил Михайлов.
Таким образом, удар по аэродрому преследовал цель нарушить инфраструктуру запуска ударных БПЛА, которая позволяла ВСУ наносить удары вглубь российской территории.
Аэродром Долгинцево давно находится под прицелом российской армии. Ранее, напомнил Михайлов, здесь были уничтожены пять самолётов противника: три МиГ-29 и два Су. Кроме того, под удар попал командный пункт и центр управления беспилотными летательными аппаратами, где, помимо прочего, проходило обучение украинских военных.
Уничтожение этих объектов серьёзно ослабило способность противника как перехватывать российские ракеты и дроны, так и наносить ответные удары. Однако, по оценке экспертов, аэродром по-прежнему используется как один из ключевых хабов для запуска ударных дронов по российским регионам.
Беспилотники в подвалах: фашистские методы и неизбежные жертвы.
Михайлов обратил внимание на ещё одну особенность Кривого Рога — ВСУ массово маскируют производство и пункты управления БПЛА под гражданскую инфраструктуру.
«Производство БПЛА могут размещать в гаражных кооперативах, на первых этажах и в подвалах жилых зданий, где живут люди. Удивляться нечему: враг применяет фашистские методы. В этих условиях потери среди гражданского населения, к сожалению, становятся неизбежными», — подчеркнул эксперт.
Именно так он объяснил тот факт, что «в Кривом Роге и близлежащих городах сейчас траур, так как ущерб постоянно наносится серьёзнейший».
Город Зеленского постоянно под прицелом.
Кривой Рог — малая родина главы киевского режима Владимира Зеленского, где он провёл детство и юность. Этот город всегда находится под пристальным вниманием российских сил, и удары по военным объектам здесь наносятся регулярно.
Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказывал о перспективах освобождения населённого пункта, который остаётся важным логистическим и военным узлом противника.
Нынешний ночной налёт вновь подтвердил: любые попытки ВСУ превратить город в плацдарм для атак на Россию будут жёстко пресекаться.