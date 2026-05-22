Вратарь «Локомотива» уронил Кубок Гагарина на награждении

Вратарь ярославского «Локомотива» Даниил Исаев, признанный самым ценным игроком (MVP) плей-офф КХЛ сезона-2026, стал участником курьёзного момента во время церемонии награждения. Поднимая над головой Кубок Гагарина, голкипер не удержал равновесие и упал вместе с Кубком.
Напомним, в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ ярославский «Локомотив» в гостях победил казанский «Ак Барс» со счётом 4:2 и стал обладателем Кубка Гагарина.
Команда стала четвёртым клубом в истории КХЛ, завоевавшим чемпионство два сезона подряд.
«Честно, эмоций мало, просто всё отдал. Чувствую опустошение», — поделился Исаев. Он также подчеркнул, что считает победу «Локомотива» проявлением чемпионского характера и умением играть до конца.
Напомним, что «Локомотив» выиграл победу в полуфинале у омского «Авангарда». В шестом матче раунда ярославцы забросили сразу две шайбы за 33 секунды до финальной сирены, перевели игру в овертайм и победили.