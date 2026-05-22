Хиты мирового кино исполнит симфонический оркестр Хабаровского музтеатра

Хабаровский краевой академический музыкальный театр анонсировал премьеру симфонического оркестра «Хиты мирового кино. Продолжение». Услышать саундтреки из уже полюбившихся многим фильмов приглашают жителей краевой столицы 28 июня на площадке ДК Профсоюзов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Ценители проникновенных и мелодичных произведений смогут насладиться музыкальными номерами из лирических комедий, знаменитых приключенческих лент, легендарных драм и культовых телесаг, а также попурри на темы песен из популярных отечественных и зарубежных фильмов разных лет, — рассказали в Хабаровском музыкальном театре.
Под управлением главного дирижера — заслуженного работника культуры региона Руслана Антипинского — симфонический оркестр ХМТ исполнит хиты из «Мстителей», «Миссии невыполнимой», «Бригады», «Мастера и Маргариты», «Джентльменов удачи» и «Шерлока Холмса».
— Музыкальный спектакль «Я — Утесов» — это размышление о том, как остаться человеком, пройдя через огонь, воду и медные трубы славы. Сила Леонида Утесова — в его безусловной любви к дому, к людям и к музыке, — рассказывал Денис Желтоухов.