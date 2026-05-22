Нижегородские туристы предпочитают Турцию, Египет, Сочи и Калининград

ИА «Время Н» узнало, какие перемены произошли на нижегородском туристическом рынке в преддверии летнего сезона.

Источник: Время

Нижегородские туристы стали чаще выбирать для отдыха Египет, Турцию, Вьетнам, а также островной Китай — Хайнань, сообщила ИА «Время Н» управляющий туристической компании «Садко. Путешествия» Валерия Жувак.

Она пояснила, что рост спроса связан с наличием прямых рейсов из Нижнего Новгорода в Турцию и Египет.

О высоком спросе на эти направления также заявили в беседе с ИА «Время Н» директор «Москва-Тур-Нижний Новгород» Евгений Пронин и менеджер «Нижегородского дома путешествий» Анастасия Скворцова.

«Кроме того, есть спрос на Грузию, Китай, Таиланд, Вьетнам, Узбекистан и Тунис», — сообщила Скворцова.

А вот интерес к ОАЭ упал в связи с политической ситуацией.

«Но мы видим хорошую тенденцию: авиакомпания Аэрофлот планирует возобновить прямые рейсы в Дубай с 1 июня. Надеемся, на открытие других направлений Ближнего Востока: Катар, Бахрейн, Оман», — сказала собеседник агентства.

Самые популярные из российских направлений — Сочи, Калининград и Минеральные Воды.

По словам Евгения Пронина, Сочи пользуется спросом, несмотря на часто вводимый план «Ковер». Хотя небольшой спад продаж из-за этого все же есть, признается он.

«Нижегородские туристы действительно стали реже пользоваться авиаперелетами, — рассказала Валерия Жувак. — Это связано, в том числе, с периодическими ограничениями в работе нижегородского аэропорта, из-за чего часть туристов выбирает вылеты из Москвы или Казани, либо откладывает поездки».

По информации представителей туристических агентств, в последнее время заметен спрос со стороны туристов на Адыгею. Зато меньше стали летать в Дагестан, пик спроса на который наблюдался 2−3 года назад.

«Очень расстроены отменой авиасообщения между Нижним Новгородом и Минском», — добавила Анастасия Скворцова.

Говоря о ценах, участники рынка отмечают разные тенденции.

По словам Анастасии Скворцовой, заметнее всего подорожали туры в Краснодарский край и Калининград.

Евгений Пронин сообщил о снижении цен по большинству направлений, основная причина — выгодный курс рубля.

Снижение цен наблюдается и на отечественных курортах.

«Сейчас можно слетать в Сочи за 20 тысяч рублей на 3 ночи. Это очень недорого, в прошлом году было минимум 27 тысяч», — сказал Валерий Пронин. «В туризме действует динамическое ценообразование: стоимость меняется в зависимости от загрузки рейсов, спроса на конкретные даты и продолжительности тура. Например, после майских праздников традиционно наблюдается снижение цен — многие семьи в этот период ограничены экзаменами у детей, окончанием учебного года и закрытием кварталов на работе», — пояснила Валерия Жувак.

