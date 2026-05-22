Нижегородские туристы предпочитают Турцию, Египет, Сочи и Калининград

Нижегородские туристы стали чаще выбирать для отдыха Египет, Турцию, Вьетнам, а также островной Китай — Хайнань, сообщила ИА «Время Н» управляющий туристической компании «Садко. Путешествия» Валерия Жувак.
Она пояснила, что рост спроса связан с наличием прямых рейсов из Нижнего Новгорода в Турцию и Египет.
О высоком спросе на эти направления также заявили в беседе с ИА «Время Н» директор «Москва-Тур-Нижний Новгород» Евгений Пронин и менеджер «Нижегородского дома путешествий» Анастасия Скворцова.
«Кроме того, есть спрос на Грузию, Китай, Таиланд, Вьетнам, Узбекистан и Тунис», — сообщила Скворцова.
А вот интерес к ОАЭ упал в связи с политической ситуацией.
Самые популярные из российских направлений — Сочи, Калининград и Минеральные Воды.
По словам Евгения Пронина, Сочи пользуется спросом, несмотря на часто вводимый план «Ковер». Хотя небольшой спад продаж из-за этого все же есть, признается он.
«Нижегородские туристы действительно стали реже пользоваться авиаперелетами, — рассказала Валерия Жувак. — Это связано, в том числе, с периодическими ограничениями в работе нижегородского аэропорта, из-за чего часть туристов выбирает вылеты из Москвы или Казани, либо откладывает поездки».
По информации представителей туристических агентств, в последнее время заметен спрос со стороны туристов на Адыгею. Зато меньше стали летать в Дагестан, пик спроса на который наблюдался 2−3 года назад.
«Очень расстроены отменой авиасообщения между Нижним Новгородом и Минском», — добавила Анастасия Скворцова.
Говоря о ценах, участники рынка отмечают разные тенденции.
По словам Анастасии Скворцовой, заметнее всего подорожали туры в Краснодарский край и Калининград.
Евгений Пронин сообщил о снижении цен по большинству направлений, основная причина — выгодный курс рубля.
Снижение цен наблюдается и на отечественных курортах.
«Сейчас можно слетать в Сочи за 20 тысяч рублей на 3 ночи. Это очень недорого, в прошлом году было минимум 27 тысяч», — сказал Валерий Пронин. «В туризме действует динамическое ценообразование: стоимость меняется в зависимости от загрузки рейсов, спроса на конкретные даты и продолжительности тура. Например, после майских праздников традиционно наблюдается снижение цен — многие семьи в этот период ограничены экзаменами у детей, окончанием учебного года и закрытием кварталов на работе», — пояснила Валерия Жувак.