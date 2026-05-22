В Красноярске начали подготовку к строительству депо для метротрамвая

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Рабочие приступают к строительству электродепо «Октябрьское» для будущего метротрамвая. Положительное заключение на проект последнего этапа работ выдала Главгосэкспертиза России.
Объект разместят в районе улицы Высотной — между улицей Карбышева и Телевизорным переулком. По проекту здесь появится крупный производственный комплекс для обслуживания подвижного состава. В него войдут главный корпус площадью более 34 тысяч квадратных метров, административный корпус, тяговые и распределительные подстанции, компрессорная станция, очистные сооружения и инженерные сети. Также предусмотрено строительство специального «веера» путей.
Также проект включает подземную соединительную ветку длиной около 400 метров, которая свяжет депо со станцией «Высотная». Основной этап проходки планируется вести закрытым способом с применением тоннелепроходческого комплекса, отметили на сайте gnkk.ru.
Сейчас территорию расчистили, площадку готовят к первым работам.