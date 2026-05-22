В Красноярске начали подготовку к строительству депо для метротрамвая

Объект разместят в районе улицы Высотной — между улицей Карбышева и Телевизорным переулком. По проекту здесь появится крупный производственный комплекс для обслуживания подвижного состава. В него войдут главный корпус площадью более 34 тысяч квадратных метров, административный корпус, тяговые и распределительные подстанции, компрессорная станция, очистные сооружения и инженерные сети. Также предусмотрено строительство специального «веера» путей.