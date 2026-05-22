Ссылка на видео с ДТП стоила жительнице Хабаровского края 149 тысяч

В Хабаровском крае 38-летняя жительница Вяземского района стала жертвой дистанционных мошенников после попытки посмотреть видео с ночного ДТП, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
По данным полиции, в феврале женщине в мессенджере написала знакомая и спросила, знает ли она о ночной аварии. К сообщению была прикреплена ссылка якобы на видео с места происшествия. Потерпевшая перешла по ней, пытаясь открыть запись.
После этого ничего подозрительного не происходило. Однако спустя два месяца женщине пришло уведомление из банка о просроченной задолженности. Позже выяснилось, что на её имя оформили кредит более чем на 149 тысяч рублей. Как установили полицейские, аккаунт знакомой был взломан.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Максимальное наказание по ней предусматривает до двух лет лишения свободы.
В полиции напоминают, что подобные схемы остаются одним из самых распространённых способов взлома телефонов. После перехода по вредоносной ссылке мошенники могут получить доступ к банковским приложениям, паролям и личным данным владельца устройства.
Жителям советуют не открывать подозрительные ссылки даже в сообщениях от знакомых — особенно если речь идёт о «срочных новостях», авариях или шокирующих видео. Старое правило «не открывай дверь незнакомцам» теперь всё чаще работает и для мессенджеров.