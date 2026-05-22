Новосибирцам назвали безопасную дозу кваса за рулём

Дмитрий Терентьев рассказал, сколько напитка нужно выпить, чтобы алкотестер дал положительный результат.

Источник: Om1 Новосибирск

Летом россияне часто спасаются от жары квасом. Однако не все знают: этот напиток содержит этиловый спирт, который появляется в процессе брожения. Эксперт московского отделения «Опоры России» по алкогольному праву Дмитрий Терентьев в беседе с «Радио 1» разъяснил, может ли выпитый квас испортить водительскую репутацию и вынудить инспектора выписать штраф. Формально да — ведь в квасе есть спирт, хоть и в небольших дозах.

«В соответствии с законом алкогольной продукцией является та, что содержит этилового спирта более 0,5% от объёма готовой продукции, но, как и везде, есть исключения. К ним относятся напитки брожения, например, кефир, квас и другие с содержанием этилового спирта от 0,5% до 1,2%. В реальной жизни напитков с содержанием этилового спирта более 0,5%, кроме кваса и кисломолочных продуктов, мы не встретим, которые бы не регулировались Федеральным законом», — пояснил юрист.

Допустимая норма содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе для водителей составляет 0,16 миллиграмма на литр. «Алкотестер не покажет у водителя состояние алкогольного опьянения в случае употребления небольшого объёма кваса. Возможно, прибор может показать большое количество алкоголя в организме, если выпить достаточно много и совсем свежего продукта, но в таком случае лучше не садиться сразу за руль во избежание недоразумений», — предупредил Терентьев. Таким образом, употребление малых объёмов кваса не приводит к превышению нормы. Однако после употребления большого количества свежего напитка водителю не рекомендуется садиться за руль.