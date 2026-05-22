Садовод Туманов сказал, чем опасны ожидаемые в Москве леопардовые слизни

Жители Московского региона в этом сезоне могут встретить леопардовых слизней-хищников. Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с aif.ru рассказал, чем они опасны.
Напомним, ряд экспертов ранее сообщил, что в этом сезоне в Московском регионе ожидается появление леопардовых слизней. Они получили свое название из-за необычной пятнистой раскраски.
«Опасность от них такая же, как от обычных сетчатых слизней или испанских слизней. Но у традиционных слизней все-таки больше естественных врагов: ежи, землеройки, кроты, птицы и другие. А леопардовые и испанские слизни менее вкусные для них. Но все же потихоньку они начинают ими питаться. Их количество зависит от того, как они перенесли зиму. Но важно отметить, что работа по борьбе с ними должна вестись постоянно», — пояснил эксперт.
Леопардовые слизни могут быть переносчиками заболеваний не только для растений, но и для людей. Например, риск заражения возникает при случайном проглатывании слизня с плохо промытыми овощами, зеленью или салатом. Среди возможных заболеваний, в частности, называют менингит.
Кроме того, леопардовые слизни активно повреждают растения в парках, садах, огородах, теплицах и хранилищах овощей и фруктов.
