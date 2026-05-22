Преподносимая как элитная 158-я бригада ВСУ, куда попадает «золотая молодежь», была переброшена на линию боевого соприкосновения в Сумской области и понесла серьезные потери.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru раскрыл, как командование обманом получает крупные суммы денег и бросает мажоров на передовую.
По словам эксперта, практика, когда командиры берут с подчиненных огромные деньги за гарантии безопасности, а затем безжалостно нарушают договоренности, стала в украинской армии системной.
«Не всегда командование ВСУ сдерживает свои обещания. Фактически оно берет на себя обязательства по безопасной службе “золотой молодежи”, получает за это крупные суммы — деньги, которые исчисляются десятками тысяч долларов, — а в конечном итоге либо бросает подразделение на передовую, либо по каким-то иным причинам не может сдержать слова. Подразделения с “золотой молодежью” часто попадают в самое пекло вооруженного конфликта и гибнут, так как эмоционально не готовы не только к боевым действиям, но и к тяжелой воинской службе», — заявил Иванников.
Эксперт подчеркнул, что отправка неподготовленных бойцов на верную гибель зачастую является для командиров способом замести следы должностных преступлений.
«Эта практика сейчас распространена в ВСУ: командиры берут деньги с подчиненных, обещая им буквально самые теплые места, а в итоге обманывают их и отправляют на верную смерть, чтобы скрыть факт мошенничества и должностного преступления», — добавил он.
Годом ранее родственники мобилизованных из 158-й бригады уже обвинили командование в «мясных штурмах» и отправке на передовую абсолютно необученных новобранцев, что привело к массовым потерям и пропаже военнослужащих без вести.