В Запорожье из-за отключения электричества возникли перебои с водоснабжением

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Перебои с водоснабжением возникли в Запорожской области из-за отключения электроснабжения. Подачу возобновят после восстановления электропитания населенных пунктов, сообщило предприятие «Вода Запорожья» в своем Telegram-канале.
«ГУП ЗО “Вода Запорожья” информирует жителей Запорожской области о возможных перебоях в водоснабжении, связанных с аварийным отключением электроснабжения в значительной части области. Подача воды будет возобновлена после полного восстановления стабильного электропитания в населенных пунктах области», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Евгений Балицкий сообщал, что аварийные отключения электроснабжения наблюдаются в значительной части Запорожской области. Критическая инфраструктура в рабочем режиме.