В России не зафиксировано случаев заражения хантавирусом после недавней вспышки в Южной Атлантике. Роспотребнадзор при этом выпустил подробный обзор характеристик данного заболевания. Ведомство предупредило, что летальность от хантавируса составляет 40−50%. Соответствующий документ разместили на официальном сайте Роспотребнадзора.
В ведомстве пояснили, что опасный хантавирусный легочный синдром представляет собой инфекцию, вызванную хантавирусом Андес. Он поражает, в том числе, почки и сердце.
«Заболевание характеризуется быстрым началом, быстрым развитием недостаточности растений и высоким риском летального исхода до 40−50 процентов», — подчеркивается в документе.
По обновленным данным, известно об 11 случаях заражения хантавирусом в разных странах мира за последний месяц. Трое заболевших скончались. По данным ВОЗ, риск заражения хантавирусом в глобальном масштабе низок.