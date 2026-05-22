"Риск летального исхода до 40−50%: Роспотребнадзор назвал ключевые характеристики хантавируса

В России не зафиксировано случаев заражения хантавирусом после недавней вспышки в Южной Атлантике. Роспотребнадзор при этом выпустил подробный обзор характеристик данного заболевания. Ведомство предупредило, что летальность от хантавируса составляет 40−50%. Соответствующий документ разместили на официальном сайте Роспотребнадзора.