Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

"Риск летального исхода до 40−50%: Роспотребнадзор назвал ключевые характеристики хантавируса

Роспотребнадзор предупредил, что летальность от хантавируса достигает 50%

Источник: Комсомольская правда

В России не зафиксировано случаев заражения хантавирусом после недавней вспышки в Южной Атлантике. Роспотребнадзор при этом выпустил подробный обзор характеристик данного заболевания. Ведомство предупредило, что летальность от хантавируса составляет 40−50%. Соответствующий документ разместили на официальном сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что опасный хантавирусный легочный синдром представляет собой инфекцию, вызванную хантавирусом Андес. Он поражает, в том числе, почки и сердце.

«Заболевание характеризуется быстрым началом, быстрым развитием недостаточности растений и высоким риском летального исхода до 40−50 процентов», — подчеркивается в документе.

По обновленным данным, известно об 11 случаях заражения хантавирусом в разных странах мира за последний месяц. Трое заболевших скончались. По данным ВОЗ, риск заражения хантавирусом в глобальном масштабе низок.