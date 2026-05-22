В краевом центре наградили победителей смотра-конкурса «Спортивная гордость Красноярска» по итогам 2025 года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Заслуженные награды получили 36 спортсменов и тренеров-преподавателей муниципальных спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва Красноярска, достигших высоких спортивных результатов по олимпийским и неолимпийским видам спорта.
Кроме того, во всех номинациях наградили абсолютных победителей, отмечает пресс-служба мэрии.
Критериями оценки конкурсантов стали высшие достижения тренеров-преподавателей и спортсменов в официальных международных, всероссийских, межрегиональных и региональных соревнованиях, а также результаты за спортивный сезон прошлого года. 15 лучших тренеров-преподавателей и 21 лучший спортсмен в сфере физической культуры и спорта отмечены памятными стеклянными статуэтками, дипломами и ценными призами.
«Те спортсмены, которые только начинают профессиональный путь, но уже имеют выдающиеся достижения, сегодня были отмечены нашей премией. Каждый из них уникален, вне зависимости от статуса соревнований. Нашим спортсменам возвращают право выступать за свою страну на международной арене под своим гимном и флагом, а это означает что впереди у нас много побед!» — прокомментировала заместитель главы города — руководитель департамента социального развития Евгения Юрьева.