Фейки о хантавирусе в Рунете за месяц набрали более миллиона просмотров

С начала мая в российском сегменте интернета зафиксированы многочисленные недостоверные сведения о хантавирусе, суммарный охват которых превысил миллион просмотров. Об этом сообщил сообщил начальник управления по противодействию распространению недостоверной информации АНО «Диалог Регионы» Сергей Маклаков.
По его словам, дезинформация традиционно сопровождает любое социально заметное явление. За указанный период в Рунете было выявлено более тысячи копий различных фейков на тему хантавируса.
— В сумме все зафиксированные фейки о хантавирусе в Рунете собрали более миллиона просмотров, — уточнил Маклаков в беседе с ТАСС.
Хантавирус «андес» наиболее активно распространяется летом, в это время года количество инфицированных грызунов (O. Longicaudatus) может возрастать до 60 процентов. Об этом говорится в обзоре, посвященном циркуляции хантавирусной инфекции в странах Нового Света.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус 11 мая сообщил, что у 11 пассажиров круизного лайнера MV Hondius был обнаружен хантавирус. Подробнее о том, что это за вирус, насколько он опасен и как проявляется, «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.