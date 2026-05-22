Город замер в пробках: зачем в Атырау приехали патрули из других регионов (видео)

Видеозапись, на которой видно пробку, образовавшуюся в центре Атырау из-за наплыва иногородних патрулей, опубликовал Telegram-канал Halyqstan. «В Атырау сейчас разворачивается настоящее дорожное шоу. Город внезапно заполонили десятки патрульных автомобилей из других регионов, что мгновенно спровоцировало огромные пробки, толпы зевак и волну паники среди местных водителей. Особый переполох начался среди владельцев автомобилей с “армянскими” номерами. В их профильных сообществах моментально поползли слухи о массовых облавах, тотальных проверках и чуть ли не конфискации машин. К вечеру центр Атырау буквально застыл в пробках и напряжении. Вокруг мест, где патрульные останавливали машины, начали собираться толпы взволнованных горожан», — говорится в публикации.
Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в Департаменте полиции Атырауской области, в областном центре стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Стоп-нарушения», которое усиливает контроль за соблюдением ПДД. «В Атырау состоялся единый гарнизонный развод комплексных и приданных сил полиции, давший старт масштабному региональному оперативно-профилактическому мероприятию “Стоп-нарушения”. ОПМ будет проходить в период с 21 по 23 мая», — сообщили в ДП.
В полиции уточнили, что в мероприятии задействованы дополнительные силы, прибывшие из Астаны, Карагандинской и Костанайской областей. «Мероприятие не направлено против какой-либо отдельной категории водителей или владельцев транспортных средств. Профилактические меры касаются всех участников дорожного движения в равной степени — как владельцев автомобилей с местными регистрационными номерами, так и автомобилей с транзитными и иностранными номерами. Главная цель — выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения независимо от того, на каком автомобиле передвигается водитель», — пояснили в Департаменте полиции.
В ведомстве также отметили, что усиление личного состава направлено на повышение эффективности профилактики правонарушений и обеспечение безопасности дорожного движения на территории региона. Сотрудники полиции будут реагировать на нарушения ПДД со стороны всех водителей и пешеходов.
«Мероприятие “Стоп-нарушения” направлено на оздоровление криминогенной обстановки, снижение уровня правонарушений на дорогах, повышение правосознания граждан и формирование безопасной городской среды. Первый заместитель начальника ДП Атырауской области полковник полиции Куттыбай Садыков подчеркнул важность скоординированных действий всех подразделений и строгого соблюдения законности при проведении профилактических мероприятий. Он также отметил, что работа полиции строится исключительно в рамках закона и направлена на обеспечение безопасности всех жителей и гостей региона», — говорится в заявлении ДП.
Горожан предупредили, что особое внимание в ходе операции будет уделено предупреждению нарушений ПДД — управлению транспортом в состоянии опьянения, превышению скорости, нарушениям правил обгона и проезда перекрестков, а также оперативному реагированию на любые нарушения общественного порядка.