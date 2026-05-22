Город замер в пробках: зачем в Атырау приехали патрули из других регионов (видео)

Видеозапись, на которой видно пробку, образовавшуюся в центре Атырау из-за наплыва иногородних патрулей, опубликовал Telegram-канал Halyqstan. «В Атырау сейчас разворачивается настоящее дорожное шоу. Город внезапно заполонили десятки патрульных автомобилей из других регионов, что мгновенно спровоцировало огромные пробки, толпы зевак и волну паники среди местных водителей. Особый переполох начался среди владельцев автомобилей с “армянскими” номерами. В их профильных сообществах моментально поползли слухи о массовых облавах, тотальных проверках и чуть ли не конфискации машин. К вечеру центр Атырау буквально застыл в пробках и напряжении. Вокруг мест, где патрульные останавливали машины, начали собираться толпы взволнованных горожан», — говорится в публикации.