Учёные назвали самый полезный овощ

Диетолог из Британии Дженна Хоуп заявила, что капуста кейл может быть самым полезным овощем, она помогает заживлять раны и поддерживать иммунитет.

Источник: Аргументы и факты

Диетолог из Британии Дженна Хоуп заявила, что капуста кейл (кале) может быть самым полезным овощем, сообщает Daily Mail, материал обнаружил и перевёл aif.ru.

По её словам, одна порция такой капусты (около четырёх с горкой столовых ложек) содержит примерно 25 калорий, два грамма клетчатки и покрывает 17 процентов суточной потребности в кальции.

«Кейл — отличный источник таких важных нутриентов, как витамин С, который поддерживает иммунитет, и витамин К, который требуется для заживления ран», — сказала Хоуп.

Она отметила, что кейл богат железом и фолиевой кислотой, которые являются ключевыми элементами для построения здоровых эритроцитов, профилактики анемии и поддержки развития плода во время беременности.

Кроме того, кейл — один из лидеров по содержанию лютеина и зеаксантина среди всех листовых овощей, а эти растительные соединения крайне важны для здоровья глаз.

«Лютеин и зеаксантин действуют как природные солнечные очки — они фильтруют вредный синий свет и помогают защищать глаза от возрастной макулярной дегенерации», — говорится в публикации.

Напомним, по данным Nutrients, учёные обнаружили неожиданное влияние арбуза на сердце и сосуды. Международная группа исследователей пришла к выводу, что арбуз может способствовать поддержанию здоровья сердца и сосудов.