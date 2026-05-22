Учёные назвали самый полезный овощ

Диетолог из Британии Дженна Хоуп заявила, что капуста кейл (кале) может быть самым полезным овощем, сообщает Daily Mail, материал обнаружил и перевёл aif.ru.
По её словам, одна порция такой капусты (около четырёх с горкой столовых ложек) содержит примерно 25 калорий, два грамма клетчатки и покрывает 17 процентов суточной потребности в кальции.
«Кейл — отличный источник таких важных нутриентов, как витамин С, который поддерживает иммунитет, и витамин К, который требуется для заживления ран», — сказала Хоуп.
Она отметила, что кейл богат железом и фолиевой кислотой, которые являются ключевыми элементами для построения здоровых эритроцитов, профилактики анемии и поддержки развития плода во время беременности.
Кроме того, кейл — один из лидеров по содержанию лютеина и зеаксантина среди всех листовых овощей, а эти растительные соединения крайне важны для здоровья глаз.
«Лютеин и зеаксантин действуют как природные солнечные очки — они фильтруют вредный синий свет и помогают защищать глаза от возрастной макулярной дегенерации», — говорится в публикации.
