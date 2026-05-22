Самозанятой девушке из Воронежа грозит срок из-за 168 рублей: подробности

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования уголовного дела в отношении Елизаветы Пигуль. Девушку обвиняют в мошенничестве из-за того, что она не указала доход в размере 168 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ в «МАКСЕ».
«Бастрыкин А. И. поручил руководителю следственного управления по Воронежской области Селюкову М. А. представить доклад о результатах расследования уголовного дела и по доводам публикации», — говорится в сообщении.
Пигуль, работавшая самозанятой, делала наращивание ресниц в Воронеже. Она пояснила, что в июне 2024 года ей, как малоимущей, одобрили социальный контракт на открытие кабинета по своему профилю.
По истечении срока контракта в июне 2025 года соцзащита сочла его полностью выполненным и не имела претензий, добавила девушка.
Как сообщили в воронежском СУ СК, следствие собрало достаточно доказательств вины девушки в нелегальном получении денег. По данным постановления, ее ежемесячный доход превышал прожиточный минимум (13 444 рубля) на 56 рублей.
По словам Елизаветы, в декабре 2025 года началась проверка, а в январе ее забрали из кабинета в отдел. Девушка утверждает, что на нее давили, запугивали и отобрали телефон. В УМВД по региону от комментариев отказались.
KP.RU в свою очередь отмечал, что в России численность самозанятых граждан продолжает увеличиваться. В мае число новых регистраций снова выросло.
По мнению экономистов, причин несколько. Например, рост цен подталкивает к поиску дополнительного заработка; официальный статус снимает вопросы банков при регулярных переводах от физлиц; а также усиливается контроль за операциями между гражданами.
При этом руководитель объединения самозанятых России Иван Литвинов считает, что специальный налоговый режим для самозанятых нужно оставить на постоянной основе.
В Госдуме в свою очередь выступили с инициативой освободить самозанятых женщин от уплаты налога на профессиональный доход на год после рождения ребенка.
Напомним, что пенсия самозанятых граждан может достигать 50 тыс. рублей при условии длительных добровольных взносов в Соцфонд.