В Красноярске форум «Антитеррор» открылся патриотическим фестивалем искусств

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске XX Форум «Современные системы безопасности — Антитеррор» открылся патриотическим фестивалем искусств «Zа тебя, Родина-мать!».
На одной сцене выступили профессиональные артисты и любительские коллективы. Программа объединила хореографические номера, поэтические чтения, песни и исторические видеокадры, обращенные к теме памяти, служения и связи поколений.
Отдельное место в фестивале заняли произведения, созданные на фронте и в тылу, а также премьерные постановки, посвященные героям специальной военной операции.
Финальным номером стала песня «Десантный батальон» в исполнении народной артистки России Натальи Горячевой, организатора и художественного руководителя агитбригады «Все для Победы!». Накануне артистка вернулась из поездки в ДНР, где вместе с агитбригадой выступала перед участниками СВО в боевых подразделениях.
Режиссерами программы стали заслуженные работники культуры Красноярского края Наталия и Вячеслав Цюпа.