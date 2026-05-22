Синоптик Позднякова рассказала о новых температурных рекордах в Москве

«Сегодня повторен рекорд. В 14:00 в Москве было зафиксировано 29,2 градуса, а это соответствует рекорду 2014 года. Что касается дальнейших показателей, то в пятницу, 22 мая, днем будет сохраняться жаркая погода. Ожидается +28…+30 градусов, что близко к рекордным значениям, однако рекорд вряд ли будет поставлен, поскольку ожидается больше облаков», — пояснила синоптик.