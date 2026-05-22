Синоптик Позднякова рассказала о новых температурных рекордах в Москве

Температурный рекорд в ближайшие дни вряд ли будет побит, поскольку в выходные в Москву и область вернется прохлада, сообщила в беседе с aif.ru ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Напомним, 19 мая температура воздуха в Москве прогрелась до 30,5 градуса, что стало рекордным показателем для этого дня. Предыдущий рекорд для 19 мая был зафиксирован в 1979 году, когда температура составила 30,2 градуса.
20 мая также был побит суточный рекорд. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что побит суточный рекорд максимальной температуры воздуха, который держался 129 лет. К 14:00 на метеостанции ВДНХ температура составила 30 градусов.
Позднякова, комментируя эти рекорды, отметила, что 21 мая рекорд был повторен.
«Сегодня повторен рекорд. В 14:00 в Москве было зафиксировано 29,2 градуса, а это соответствует рекорду 2014 года. Что касается дальнейших показателей, то в пятницу, 22 мая, днем будет сохраняться жаркая погода. Ожидается +28…+30 градусов, что близко к рекордным значениям, однако рекорд вряд ли будет поставлен, поскольку ожидается больше облаков», — пояснила синоптик.
Ранее синоптик Ильин предупредил о похолодании в Москве в выходные.