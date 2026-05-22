Земля для возведения жилья в Хабаровском крае есть

На территории Хабаровского края реализуется проект Росреестра «Земля для стройки». Площадь выявленных оперативным штабом готовых земельных участков, на которых можно возводить жилье, составила более 1500 гектаров, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Хабаровскому краю.
«Сейчас в краевой столице имеется 18 свободных земельных участков общей площадью 18 га, из них 7 участков общей площадью 8 га предназначено для индивидуального жилищного строительства, 11 участков общей площадью 10 га — для возведения многоквартирных жилых домов», — сообщила начальник отдела Управления Росреестра по Хабаровскому краю Анастасия Исаева.
В Комсомольске-на-Амуре для строительства предлагается 81 земельный участок общей площадью 235 га, из них 69 участков общей площадью 55 га предназначено для ИЖС, 12 участков общей площадью 180 га — для возведения многоквартирных жилых домов.
Проект «Земля для стройки» реализуется в регионе с 2021 года, на 87 выявленных в результате работы земельных участках уже построены частные дома, на 27 земельных участках площадью 385 га возведены многоквартирные жилые дома.
«Самостоятельно подобрать подходящий для жилищного строительства участок можно не только на территории региона, но и по всей России, всего за пару кликов с помощью сервиса НСПД “Земля для стройки”. Сервис позволяет легко находить свободные участки, проверять их юридическую чистоту и характеристики, облегчать взаимодействие граждан с государственными структурами для подачи заявок и оформления документации», — уточнила Анастасия Исаева.
Чтобы воспользоваться преимуществами сервиса, выполните следующее:
войдите на портал НСПД выберите раздел «Сервисы» и откройте подраздел «Земля для стройки»; используя фильтрацию по региону и виду разрешенного использования, выберите участок или территорию; просмотрите информацию о заинтересовавшем вас участке, включая его характеристики.
Здесь же можно подать заявление в уполномоченный орган о предварительном согласовании предоставления земельного участка — для этого НСПД автоматически перенаправит вас на портал госуслуг (0+).