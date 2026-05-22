Биробиджан вновь затянуло дымом из-за пожара на мусорном полигоне

На окраине города уже горит гектар отходов, прокуратура начала проверку.

В Биробиджане вспыхнул пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов, — сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.

Возгорание зафиксировали 21 мая на окраине города. По данным ведомства, площадь горения уже достигла одного гектара.

На тушение направили 19 человек и семь единиц техники. Сейчас специалисты пытаются локализовать пожар, а природоохранная прокуратура начала проверку.

Надзорное ведомство намерено оценить, насколько добросовестно свои обязанности выполняли органы контроля, региональные власти и местное самоуправление.

Для Биробиджана это особенно болезненная история: регион и без того живёт в дыму природных пожаров, а теперь к запаху горящего леса добавился ещё и едкий дым тлеющего мусора. Такие возгорания считаются одними из самых тяжёлых — полигоны могут тлеть под слоями отходов много дней подряд.

Если во время проверки обнаружат нарушения, прокуратура пообещала принять меры реагирования.