В Хабаровском крае зафиксировано 42 ДТП с двумя летальными исходами

За 21 мая 2026 года в Хабаровском крае произошло 42 дорожно транспортных происшествия, в которых два человека погибли и один получил травмы. По видам происшествий зафиксированы один съезд с дороги и один наезд на пешехода, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.