В Хабаровском крае зафиксировано 42 ДТП с двумя летальными исходами

За 21 мая 2026 года в Хабаровском крае произошло 42 дорожно транспортных происшествия, в которых два человека погибли и один получил травмы. По видам происшествий зафиксированы один съезд с дороги и один наезд на пешехода, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Сотрудники Госавтоинспекции выявили 387 нарушений ПДД за указанный день. Среди основных нарушений — 16 случаев управления ТС в состоянии опьянения, из них 8 произошли в Хабаровске. Правонарушения квалифицируются по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, ст. 12.26 КоАП РФ и ст. 264.1 УК РФ.
Также зарегистрировано 31 нарушение по ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества пешеходам), 16 из которых зафиксированы в Хабаровске, 11 нарушений правил перехода дороги пешеходами по ст. 12.29 КоАП РФ (4 в Хабаровске) и 13 случаев управления ТС без права управления либо при лишении прав по ст. 12.7 ч. 1, 2 КоАП РФ (5 в Хабаровске).
Госавтоинспекция напоминает водителям и пешеходам о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения для обеспечения безопасности на дорогах.
