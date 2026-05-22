Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

30-градусное пекло с сильным ветром ожидает волгоградцев

Жара за 30 градусов с порывами ветра до 15−20 метров в секунду.

Жара за 30 градусов с порывами ветра до 15−20 метров в секунду ожидается в Волгоградской области в ближайшие несколько дней. Такая погода, по данным Волгоградского ЦГМС, сохранится в регионе до 24 мая.

Так, сегодня, 22 мая, в Волгограде и области будет до +31 и без существенных осадков. Днем возможны порывы ветра до 15−20 метров в секунду.

Осадков не прогнозируют и 23 мая. При этом 30-градусная жара сохранится на большей части территории Волгоградской области. Согласно прогнозу, кратковременные дожди с грозами пройдут 24 мая.

Из-за высоких температур и ветра в регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность в юго-восточных районах и высокая — во всех всех северо-восточных, северо-западных и центральных районах.

Фото Геннадия Гуляева.

Мы в МАХ: max.ru/v102ru Подписывайтесь!