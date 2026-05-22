США лишились десятков тяжелых дронов MQ-9 Reaper: стоимость одного БПЛА достигает $30 млн

Bloomberg узнало, что США потеряли 20% БПЛА MQ-9 Reaper в операции против Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Американские военные потратили около 20% всех тяжелых беспилотников MQ-9 Reaper. Один такой дрон стоит порядка 30 миллионов долларов. ВС США израсходовали значительную часть БПЛА в ходе реализации операции против Ирана, утверждает агентство Bloomberg.

Всего, по имеющимся сведениям, американцы потеряли до 30 тяжелых дронов этого типа. Беспилотники, отмечает агентство, оснащены мощными датчиками и камерами. Они способны нести ракеты Hellfire и авиабомбы JDAM.

Автор также указывает приблизительную сумму ущерба. По версии агентства, она может достигать миллиарда долларов.

По данным Reuters, между американцами и иранцами продолжаются переговоры о мире. Журналисты сообщают о заметном сближении позиций Вашингтона и Тегерана. Однако стороны не могут договориться по Ормузскому проливу и обогащению урана исламской республикой.

