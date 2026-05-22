В Хакасии 90 тысяч жителей остались без воды из-за прорыва на коллекторе

В Черногорске в Хакасии отключили водоснабжение из-за аварии на центральном коллекторе, сообщили в ГУП РХ «Хакасресводоканал». Вода пропала также в посёлках Расцвет и Тепличный — без ресурса остались около 90 тысяч человек.