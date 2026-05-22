В Хакасии 90 тысяч жителей остались без воды из-за прорыва на коллекторе

Подачу воды обещают восстановить не раньше 15 часов.

В Черногорске в Хакасии отключили водоснабжение из-за аварии на центральном коллекторе, сообщили в ГУП РХ «Хакасресводоканал». Вода пропала также в посёлках Расцвет и Тепличный — без ресурса остались около 90 тысяч человек.

Как уточнил замглавы республики Дмитрий Бученик, прорыв произошёл на самотечном водопроводном коллекторе в селе Калинино. Подачу воды обещают восстановить не раньше 15 часов по местному времени.

В устранении аварии участвуют восемь человек и четыре единицы техники. Организован подвоз воды в медицинские учреждения с круглосуточным пребыванием людей.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае остаются подтопленными 170 участков и 3 жилых дома.