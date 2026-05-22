Красноярского бизнесмена будут судить за обман друга на 20 млн рублей

41-летний житель Красноярска предстанет перед судом по обвинению в хищении более 20 млн рублей у товарища-предпринимателя из Хакасии.
Установлено, что в 2021 году злоумышленник попросил потерпевшего предоставить ему крупный займ якобы для развития бизнеса в сфере охраны. Тот согласился и передал деньги, получив в качестве залога документы на легковой и грузовой автомобили Lexus и МАЗ.
«По условиям договора, возврат долга должен был осуществляться в течение нескольких лет. Вместо этого приятель распорядился залоговым имуществом по своему усмотрению, а не на продвижение предпринимательской деятельности, и продал оба автомобиля. Таким образом, потерпевший лишился и денег, и гарантии их возврата», — рассказали в ГУ МВД.
В отношении красноярца возбудили и расследовали уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». В настоящее время материалы направлены в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.