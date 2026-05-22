Журналист Ботагоз Омарова опровергла распространенные ею ранее сведения

«Я, Омарова Ботагоз Кошкинбаевна, являясь официальным журналистом, членом Союза журналистов Казахстана, настоящим официально опровергаю сведения, распространенные мною относительно деятельности ТОО “ВД Строй-Инжиниринг” и его директора Усимбекова А. Е. Так, в период с 20 февраля по 7 марта 2026 года мною посредством серии публикаций на личной странице в социальной сети Instagram (101tv.kz) и Телеграм-канале “Айтпа, Ботагоз” распространены заведомо ложные сведения, согласно которым ТОО “ВД Строй-Инжиниринг” и его учредитель и директор Усимбеков А. Е. якобы задолжали и не выплачивают денежные средства работникам ТОО “Ремстрой-1” за работы по строительству конноспортивного комплекса в городе Астане», — написала Омарова в ночь на пятницу в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что «указанные сведения не соответствуют действительности».
«Я признаю, что пренебрегла принципами достоверности, объективности и беспристрастности, а также основными принципами журналистики, заложенными в законе о Масс-медиа. В присутствии руководства компании я была лично ознакомлена с документами, подтверждающими отсутствие задолженности ТОО “ВД Строй-Инжиниринг” перед ТОО “Ремстрой-1”. Тем не менее, я продолжила публиковать недостоверные сведения. В большей степени мною двигало желание привлечь новых подписчиков, и подогреть интерес к теме у имеющейся аудитории. Как результат, эти публикации привели к нанесению ущерба правам, законным интересам и деловой репутации как ТОО “ВД Строй-Инжиниринг”, так и ее учредителям, о чем я искренне сожалею и приношу свои официальные извинения», — добавила журналист.
Автор принесла извинения своей аудитории, кого могли задеть эти публикации или кого она, согласно сообщению, ввела тем самым в заблуждение.
«Я осознаю и признаю, что тем самым нарушила норму статьи 274 уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за распространение заведомо ложной информации, и искренне раскаиваюсь в этом. Призываю коллег-журналистов строго придерживаться стандартов профессии и не пренебрегать проверкой информации. Убеждена, что соблюдение принципов достоверности, объективности и ответственности перед аудиторией является основой доверия к журналистике и позволяет избежать подобных ошибок», — добавила Омарова.
Напомним, 21 марта стало известно, что Омарова помещена под домашний арест в рамках уголовного дела о распространении заведомо ложной информации.
13 мая замминистра внутренних дел Санжар Адилов сообщил, что дело журналиста в ближайшее время будет передано в суд.
20 мая сообщалось, что Омаровой продлили домашний арест.