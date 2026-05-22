Журналист Ботагоз Омарова опровергла распространенные ею ранее сведения

«Я признаю, что пренебрегла принципами достоверности, объективности и беспристрастности, а также основными принципами журналистики, заложенными в законе о Масс-медиа. В присутствии руководства компании я была лично ознакомлена с документами, подтверждающими отсутствие задолженности ТОО “ВД Строй-Инжиниринг” перед ТОО “Ремстрой-1”. Тем не менее, я продолжила публиковать недостоверные сведения. В большей степени мною двигало желание привлечь новых подписчиков, и подогреть интерес к теме у имеющейся аудитории. Как результат, эти публикации привели к нанесению ущерба правам, законным интересам и деловой репутации как ТОО “ВД Строй-Инжиниринг”, так и ее учредителям, о чем я искренне сожалею и приношу свои официальные извинения», — добавила журналист.