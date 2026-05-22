Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

100 тысяч штрафа: волгоградцам придется менять газовые плиты с 1 июня

Эксперты рассказали, чем грозят старые газовые плиты дома.

С 1 июня 2026 года вступают в силу новые правила эксплуатации газового оборудования. Жителям Волгоградской области, как и всем россиянам, придется заменить плиты старше 10−12 лет или заплатить штраф до 100 тысяч рублей за незаконную врезку.

Требования закреплены в Федеральном законе № 308-ФЗ. Если у плиты истек срок службы, указанный в паспорте, ее использование запрещено. При утере документа специалисты ориентируются на стандартные нормативы: техника старше 14 лет подлежит обязательной замене.

Также запрет на эксплуатацию накладывают при выявлении утечек газа, неисправности автоматики или деформации горелок. Ответственность лежит на собственниках и нанимателях жилья.

Без диагностики плиту не оставят, даже если она визуально исправна, — предупреждают специалисты газовых служб. Однако если оборудование пройдет техдиагностику, Ростехнадзор может продлить срок его службы на 1−5 лет, — пишет «Deita.ru».

Ранее сообщалось об утечке секретных данных из областного комитета.