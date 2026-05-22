100 тысяч штрафа: волгоградцам придется менять газовые плиты с 1 июня

С 1 июня 2026 года вступают в силу новые правила эксплуатации газового оборудования. Жителям Волгоградской области, как и всем россиянам, придется заменить плиты старше 10−12 лет или заплатить штраф до 100 тысяч рублей за незаконную врезку.
Требования закреплены в Федеральном законе № 308-ФЗ. Если у плиты истек срок службы, указанный в паспорте, ее использование запрещено. При утере документа специалисты ориентируются на стандартные нормативы: техника старше 14 лет подлежит обязательной замене.
Также запрет на эксплуатацию накладывают при выявлении утечек газа, неисправности автоматики или деформации горелок. Ответственность лежит на собственниках и нанимателях жилья.
Без диагностики плиту не оставят, даже если она визуально исправна, — предупреждают специалисты газовых служб. Однако если оборудование пройдет техдиагностику, Ростехнадзор может продлить срок его службы на 1−5 лет, — пишет «Deita.ru».
