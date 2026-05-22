В Ростове нашли квартиры с 147 прописанными

В Ростове-на-Дону обсудили работу правоохранительных органов, сообщил в своем канале в МАХ губернатор региона Юрий Слюсарь.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своём канале в МАХ о проведении обсуждения работы правоохранительных органов региона. В рамках встречи особое внимание уделили вопросам противодействия нелегальной миграции и борьбе с «резиновыми квартирами».

Глава региона привёл конкретные примеры выявленных нарушений. В Ростове-на‑Дону обнаружены две квартиры, в которых фиктивно зарегистрированы 147 человек — фактически эти граждане там никогда не проживали. Кроме того, зафиксированы случаи массовой фиктивной прописки в одном из садовых товариществ.

Юрий Слюсарь подчеркнул, что для предотвращения подобных ситуаций недостаточно ограничиваться мерами административного и уголовного воздействия (штрафами и арестами). Необходимо создать условия, при которых массовая фиктивная прописка станет технически невозможной. В связи с этим губернатор поставил перед правительством задачу ликвидировать бюрократические лазейки, способствующие возникновению таких схем.

