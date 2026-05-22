Роза Рымбаева рассказала о том, как ее жизнь разделилась на «до» и «после»

«С этого момента началась история нашего пути вместе. Ансамбль “Рай”, концерты, конкурсы, фестивали, победы, знакомства с великими артистами, музыкантами и режиссерами, и настоящей музыкой. Мы объездили весь мир и знакомили с нашей культурой народы и страны всего земного шара. Это было незабываемое время. Мы пели на стадионах, в домах культуры, в кузовах грузовиков и даже в казармах для солдат, и на строящихся железных дорогах. На наших глазах менялся мир и менялась наша страна. Путь был очень сложным, годы пролетали, как мгновение, и за это время мы стали семьей. И на сцене, и в жизни, мы стали родителями. Поезда, самолеты, машины, паромы, ползунки и пеленки на прищепках — все это стало частью нашей жизни в дороге. Шли годы, и в один день я проснулась одна. И этот день навсегда разделил мою жизнь на до и после», — вспоминает Роза Рымбаева.