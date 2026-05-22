Диетолог Поляков назвал самый полезный рецепт окрошки

Самым полезным вариантом окрошки диетолог, врач-эндокринолог Антон Поляков считает блюдо, приготовленное на кисломолочной или минеральной основе без добавления сахара.
Эксперт в беседе с aif.ru раскрыл рецепт, который принесёт максимум пользы.
«Самый полезный вариант — это окрошка на кефире или домашнем квасе без сахара. Также хорошая версия получается на тане или айране, это даёт пробиотический эффект. Из белка оптимальны курица, индейка, говядина или язык. Обязательно нужно увеличить количество овощей и зелени, а картофель использовать слегка недоваренный, в состоянии al dente. Вместо майонеза или жирной сметаны лучше взять натуральный йогурт, чтобы снизить калорийность», — подчеркнул Поляков.
Диетолог добавил, что залогом хорошего самочувствия является умеренное количество соли, чтобы не провоцировать задержку жидкости в организме.
