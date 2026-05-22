В Красноярском крае одобрены две заявки по программе «Земский тренер»

Осенью прошлого года депутаты Законодательного собрания края одобрили законопроект, запускающий краевую программу «Земский тренер». Ее условия таковы: подъемные — 1 миллион рублей; контракт — на 5 лет; место работы — села и малые города до 50 тысяч жителей. По словам председателя краевого парламента Алексея Додатко, поначалу проект «буксовал», поэтому в марте текущего года депутаты внесли в закон поправки, уточнили критерии для претендентов. И вот «Земский тренер» в регионе заработал: скоро в спортивной школе поселка Большая Мурта появятся тренер-преподаватель по футболу и инструктор по спорту. Это семейная пара, оба выпускники Красноярского колледжа олимпийского резерва. Еще один специалист хочет работать в Кежемском муниципальном округе.