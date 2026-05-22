Стал известен райдер Жукова: чай, огурцы и имбирь в гримерке

Сергей Жуков в беседе с РИА Новости сообщил, из чего состоит бытовой райдер группы «Руки Вверх!». По словам артиста, перечень требований к гримерке предельно простой и не создает сложностей для организаторов концертов.
В списке — черный чай, вода, огурцы, имбирь, мед и лимон. Жуков отдельно уточнил, что огурцы должны быть свежими.
Музыкант отметил, что такой набор можно считать удобным для принимающей стороны, поскольку он не требует сложной подготовки или редких продуктов.
В 2026 году коллектив отмечает 30-летие. Самому Сергею Жукову 22 мая исполняется 50 лет.
Группа «Руки Вверх!» была создана в 1996 году Сергеем Жуковым и Алексеем Потехиным. Проект стал заметным явлением поп-культуры конца 1990-х — начала 2000-х годов благодаря популярным композициям, среди которых «Крошка моя», «18 мне уже», «Чужие губы», «Он тебя целует» и «Студент». После 2006 года коллектив продолжил существование как сольный проект Жукова.
За время существования группа получила ряд музыкальных наград, включая золотые, платиновые и серебряные диски, а также отметки за вклад в развитие российского шоу-бизнеса.
