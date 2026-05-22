Военный сказал, что ждет в плену женщин из карательных отрядов ВСУ

Женщины-боевички ВСУ, в том числе мобилизованные под Харьковом, стараются в плен не попадать, так как очень боятся самосуда за свои преступления. Об этом aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области начали принудительно забирать женщин на службу в ВСУ, в том числе с помощью шантажа и угроз.
«Такие боевички женщины стараются в плен не попадать, так как они очень боятся самосуда за свои преступления. Большинство боевичек не вполне осознают преступность своих деяний и в погоне за признанием даже фиксируют их на камеру, пользуясь гаджетами для фото- и видеофиксации. Эти материалы в последующем лягут в основу обвинительных заключений российских следственных органов», — сказал Иванников.
Эксперт также отметил, что информация о совершенных ими зверствах сейчас распространяется молниеносно, благодаря чему эти женщины становятся буквально звездами преступного мира и украинского террора.
«Именно это документальное наследие и лишает их надежды на снисхождение, делая плен для них билетом в один конец», — подчеркнул Иванников.
Ранее эксперт Иванников заявил, что вдов боевиков ВСУ отправляют на передовую, так как они более мотивированы на убийства.