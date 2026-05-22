Израиль попал под обстрел ЕС: главная новость об Иране 22 мая

Министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир вызвал шквал критики со стороны США и ЕС после публикации видео с жестоким обращением над пропалестинскими активистами. Что ждет Израиль — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

В Израиле разгорелся новый скандал после публикации кадров с жестоким обращением с пропалистинскими активистами, задержанными на флотилии «Сумуд». Шквал критики со стороны США и стран ЕС вызвало и то, что видео опубликовал министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир.

Специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов в беседе с aif.ru рассказал, что грозит Израилю.

Напомним, МИД Израиля 19 мая сообщил о перехвате всех судов очередной флотилии «Сумуд». Всего были задержаны 430 пропалестинских активистов. Их доставили на территорию Израиля для встречи с представителями консульств.

Это уже не первые подобные активисты, пытающиеся помочь жителям Газы. Чаще всего их деятельность направлена на три цели: прорыв морской блокады сектора Газа, доставку гуманитарной помощи и привлечение внимания к жителям анклава.

Флотилия начала акцию в апреле 2026 года: суда вышли из портов Испании, Италии и Франции, позднее к ним присоединились корабли из Турции. 18 мая израильские военные перехватили флотилию в международных водах Средиземного моря.

Уже привычная акция, однако, вылилась в настоящий международный скандал после того, как Бен-Гвир опубликовал кадры с активистами.

На видео десятки мужчин и женщин стоят на коленях со связанными за спиной руками. На одном из кадров активиста схватили за голову и бросили на пол, после чего — унесли под руки.

Сам Бен-Гвир в это время расхаживал с израильским флагом между активистами. Он также сказал: «Добро пожаловать в Израиль. Мы здесь хозяева». Задержанных он назвал «сторонниками террора».

Кадры быстро облетели западные СМИ и вызвали шквал критики. В частности, посол США в Израиле Майк Хакаби назвал поведение Бен-Гвира отвратительным, а также заявил, что министр «предал достоинство своего народа».

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала опубликованные кадры неприемлемыми и потребовала освободить итальянских граждан, а также извиниться за жестокое обращение.

Кроме того, действия Бен-Гвира раскритиковали премьер-министр Испании Педро Санчес и глава МИД Великобритании Иветт Купер.

Канада, Португалия и Италия сообщили, что вызовут представителей Израиля в своих странах в связи с инцидентом, а Франция, Ирландия и Турция присоединились к осуждению.

Семенов, однако, считает, что Израиль в очередной раз выйдет сухим из воды.

«Израилю, вероятно, ничего за это не будет. Страна организовала целый геноцид в Газе, а тут какая-то “мелочь”. Никаких последствий не будет. Они издевались над палестинцами, захваченными в Газе, которые зачастую вообще ни в чем не были виновны. И это обычная практика Израиля. Для радикальных религиозных сионистов, которые сейчас управляют Израилем, это обычное дело», — пояснил политолог.

Ряд европейских политиков, однако, потребовал привлечь Бен-Гвира в ответственности и принести извинения.

Семенов сравнил жестокое обращение с активистами с пытками в израильских тюрьмах.

«Это обычная практика Израиля. Практика пыток и практика унижений, которая царит не только в рамках операции по задержанию активистов, но и в израильских тюрьмах, например. Это началось не сейчас. И не Бен-Гвир первым сделал это, он лишь не стал скрывать эти факты», — пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что Израиль задержал сестру президента Ирландии на пути в сектор Газа.