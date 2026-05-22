Писатель Басинский объяснил, почему созданные ИИ тексты не заменят литературу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Созданные искусственным интеллектом тексты никогда не смогут заменить серьезные литературные произведения, поскольку читателю важны имя и жизненный опыт автора. Такое мнение выразил в разговоре с ТАСС писатель Павел Басинский.
«Я считаю, что пока все это на уровне какой-то игры, моды — ИИ пока активно, действительно, используют для написания рефератов, для рекламы, и, кстати, всегда видно, когда что-то то сделано ИИ. А писателей нет, [не заменит]. А зачем? Ведь люди, которые читают, им же не только текст важен, им важно, кто это написал, им важно, что они читают Толстого, что они читают Пруста, что они читают Аксенова или даже Прилепина или Водолазкина современных», — сказал он.
Басинский отметил, что, возможно, ИИ в будущем и сможет создавать развлекательные тексты несерьезные, «любовные романчики», но для серьезной литературы нужен автор.
Павел Басинский — писатель, журналист и литературный критик, член Союза российских писателей. Лауреат премий «Антибукер», Национальной литературной премии «Большая книга», премии правительства Российской Федерации в области культуры и Государственной премии РФ. Его произведения «Лев Толстой: бегство из рая», «Горький: страсти по Максиму», «Посмотрите на меня. Тайная история Лизы Дьяконовой», «Подлинная история Анны Карениной» и многие другие книги о жизни и творчестве российских писателей стали бестселлерами.