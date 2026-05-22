Максим Иванов: «Школа должна быть местом, где ребёнку интересно расти»

В микрорайоне Берёзовка продолжается строительство нового спортивного комплекса рядом со школой № 1 имени Героя Российской Федерации С. В. Орлова, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Ход работ на объекте осмотрели депутат Государственной Думы от Хабаровского края, руководитель регионального отделения партии «Единой России» Максим Иванов и мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Новый комплекс возводится к 125-летию школы. Здесь появятся стадион с трибунами для зрителей, футбольное поле с искусственным покрытием, волейбольная и баскетбольная площадки, а также зона с уличными тренажёрами. Пользоваться спортивной инфраструктурой смогут не только ученики школы № 1, но и ребята из соседней школы № 2.
— Школа должна давать ребёнку не только знания. Она должна давать развитие: спорт, общение, характер, привычку быть в движении. И очень важно, чтобы ребёнок занимался этим не из-под палки, а с интересом. Для этого сама школьная среда должна быть такой, куда хочется приходить, — отметил Максим Иванов.
С просьбой построить стадион к депутату Госдумы Максиму Иванову обратились сами жители Березовки. Вопрос проработали совместно с правительством края и муниципалитетом, после чего в городской бюджет было заложено финансирование. В итоге на строительство спортивного комплекса было выделено 64 миллиона рублей. По контракту объект должен быть сдан в августе 2026 года, однако подрядчик заявил о готовности завершить работы раньше, чтобы дети могли пользоваться новым стадионом уже летом.
Особое внимание во время осмотра было уделено качеству работ и инженерным решениям. В частности, подрядчика попросили тщательно проработать систему водоотведения, чтобы после завершения благоустройства территория была удобной, безопасной и не сталкивалась с проблемами подтопления.
«Для нас важны не только сроки, но и качество. Спортивный комплекс должен быть не просто сдан по документам — он должен реально работать для детей, педагогов и жителей микрорайона. Поэтому будем смотреть, как выполняются работы, как решаются вопросы водоотведения, благоустройства прилегающей территории и безопасности», — подчеркнул Иванов.
В рамках визита также обсудили дальнейшее развитие школьной территории. Ранее в школе № 1 уже были проведены капитальные работы: заменён элеваторный узел, установлены новые окна, отремонтирована кровля. Среди следующих вопросов — ремонт школьных дорожек и установка дополнительного освещения.
Кроме того, в актовом зале школы состоялась церемония награждения педагогов и творческого коллектива. Учитель начальных классов Елена Сердюк получила Почётную грамоту министерства образования и науки Хабаровского края за многолетний плодотворный труд, педагогическое мастерство и вклад в воспитание подрастающего поколения. Участникам творческого коллектива «Поющие сердца» были вручены благодарственные письма депутата Государственной Думы Максима Иванова за активное участие в патриотических и культурных мероприятиях школы и микрорайона.
— Развитие школы — это не только новые стены, окна или спортивные площадки. Это ещё и люди: педагоги, дети, творческие коллективы, родители, все, кто создаёт живую школьную среду. Когда есть и инфраструктура, и сильное школьное сообщество, у детей появляется больше возможностей расти здесь, рядом с домом, — сказал Максим Иванов.
Завершение строительства спортивного комплекса находится на контроле. После ввода объекта у школьников Берёзовки появится современное пространство для занятий спортом, активного отдыха и проведения школьных мероприятий.